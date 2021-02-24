قلي متى.. جديد رامي عبدالله   

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 01:39 صباحاً - طرح الفنان رامي عبدالله، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أغنيةً جديدة، حملت عنوان "قلي متى"، من كلمات وألحان عزيز سليم، وإشراف عام عبدالرحمن الزهراني، وإنتاج "روتانا".

وتقول كلمات الأغنية:

قل لي متى يا ليل ضاع بظلمته

وين النهار ما أقسى لياليه الشتاء

محبته تجبرني أنسى محبته

والقلب صار يلوم وما هي عادته

وأنا أنتظر أعكس عقارب ساعتي

أضحك على الوقت وعلي يمكن أصدق كذبتي

يمكن أصحح وجهتي وأهرب قبل أفقد أمل

وأرجع على فقد الأمل وأهرب قبل أفقد أمل

يذكر أن الظهور الفني الأول للفنان رامي عبدالله، جاء في مجلس الموسيقار جميل محمود، حيث التقى هناك كبار فناني ومثقفي وشعراء مكة المكرمة، على رأسهم شاعر الوطن إبراهيم خفاجي، الذي أشاد بموهبته، ووجَّهه التوجيه الفني الصحيح، استناداً إلى تجربته، ومن هنا ذاع صيته في شتى مناطق البلاد، حيث استمر بالالتقاء بكبار الفنانين والموسيقيين في المنطقة، وحرص على حضور مجالس الطرب، ليستفيد من الاحتكاك بأهل الفن، كما عمل على تطوير علاقاته وموهبته من خلال أداء أغنياتٍ في هذه المجالس. ومن أبرز الموسيقيين الذين التقاهم مدني عبادي، عبد الرب إدريس، عبد الرحمن جيلاني، ومحمد بصفر، وغيرهم من رواد الطرب الحجازي، ما عزز لديه الشغف الفني وحب الطرب.

كذلك شارك رامي عبدالله في عديدٍ من المهرجانات والحفلات، ويعدُّ أول فنان سعودي شاب يقف على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، وثالث فنان سعودي بعد الفنانين محمد عبده، وعبادي الجوهر.