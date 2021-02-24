هيفاء وهبي تعلن إنتصارها على محمد وزيري

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أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي نبأ إنتصارها في معركتها القانونية مع مدير أعمالها السابق المصري محمد وزيري وذلك من خلال نشر منطوق الحكم عبر خاصية القصص على حساب إنستغرام الخاص بها.

وقضى الحكم الذي أًصدرته "محكمة جنح زايد" "بحبس المتهم محمد وزيري ثلاث سنوات مع النفاذ عن جريمة النصب، وسنتين مع النفاذ عن جريمة الاستيلاء، وإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة غسل الاموال مع التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة".

وتوجهت الفنّانة اللبنانية بالشكر "للقضاء المصري العادل"، بالقول: "الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء، شكرا للقضاء المصري العادل، ما النصر الا من عند الله والحمد لله."

يأتي قرار المحكمة بعدما رفعت المغنية اللبنانية دعوى ضد وزيري في الصيف الماضي، تتهمه بالسرقة والاحتيال على إثر حصوله على مبالغ مستحقة لها من المنتجين والقنوات وبعض منظمي الحفلات.

ونفت وهبي لاحقاً ادعاء محمد وزيري الزواج منها، ولم يتمكن الأخير من إثبات ذلك أمام "محكمة الأسرة"، التي رفضت دعواه "لعدم وجود أصل العقد".

ولاحقاً تقدم محامي وهبي بدعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي، سبب الإضرار بسمعة المغية والممثلة، حسب قوله.