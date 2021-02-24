شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالله محمود مع محمد إمام وياسمين عبد العزيز رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد عبدالله محمود في موسم رمضان المقبل في مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، ويجسد أحد الأدوار الرئيسة فى العمل التى تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، والصراعات التي يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر في السوق طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

كما يشارك في مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى والمقررعرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، والمسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.