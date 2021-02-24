شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تؤازر الفنان يوسف شعبان: ربنا يشفيك ويعافيك من فيروس كورونا اللعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة التونسية لطيفة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للفنان القدير يوسف شعبان، الذى نقل إلى المستشفى، اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "الأستاذ الكبير الفنان المحترم يوسف شعبان ربنا يشفيك ويعافيك يا رب من هذا الفيروس اللعين.. كورونا الملعونة".





وكان مصدر مقرب من الفنان يوسف شعبان قال إن حالته غير مستقرة حالياً بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى، حيث سيتم نقله من المستشفى الذى يتواجد به حالياً، إلى مستشفى آخر، خاصة أن حالته تبدو غير مستقرة ويحتاج لتدخل طبى، ومن المقرر أن يظهر التقرير الطبى لحالته خلال الساعات المقبلة.

وفى تصريحات سابقة، قد قال الفنان الكبير يوسف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "واحد من الناس" الذى استضاف أبطال مسلسل المال والبنون ويقدمه الإعلامى عمرو الليثى، ويذاع على قناة الحياة، إن المؤلف محمد جلال عبد القوى كتب سيناريو لمسلسل المال والبنون جيد جدًا، مضيفا:" عندما قرأت دورى فى المسلسل سعدت به فالمسلسل نجح وظل عايش حتى الآن بفضل المؤلف والمخرج والممثلين، فقد قدمت فيه دور سلامة فراويلة، ابن البلد الذى أصبح غنى بسبب الآثار والذهب وكانت نهايته مأساوية فقد أصيب بالشلل".

وأضاف يوسف شعبان: "مجدى أبو عميرة مخرج عبقرى أعجبت به منذ أول عمل، واستطاع اختيار الممثلين ببراعة، وكانت كل مشاهدى فى المسلسل تعتبر "ماستر سين" لأننى كنت أقوم بعمل معايشة كاملة".