المؤلف الموسيقي عمر صبّاغ يرزق بمولودته الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رزق المؤلف الموسيقي اللبناني عمر صبّاغ بمولودته الثانية من زوجته فردوس، وذلك في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، وأطلقا عليها اسم “لينا – Lèna”.

وأعلن عمر صبّاغ عن ولادة طفلته من خلال منشور عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر صورة للصغيرة وكتب: “لينا عمر صبّاغ – 22 – 2 – 2021”.

يذكر أن لعمر صبّاغ وزوجته فردوس ابنة أخرى اسمها ناي.

من أسرة موقع بتجـــرد نتقدّم بأحرّ التهاني من المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ وزوجته متمنين حياةً سعيد للصغيرة وشقيقتها في كنف عائلتهما.