بالفيديو.. سميرة عبدالعزيز تحرج مراسلا "لا يعرف اسمها"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يجمع الفنانة المصرية سميرة عبدالعزيز بمراسل طلب إجراء مقابلة معها.

ولاقى هذا الفيديو رواجاً كبيراً بسبب حالة الغضب التي ظهرت عليها الفنانة سميرة عبدالعزيز، إذ رفضت إجراء الحوار ووضعت المراسل في موقف محرج لأنه سألها عن اسمها، فقالت له "جاي تعمل معايا حوار ومش عارف اسمي؟".



وعلقت سميرة عبدالعزيز على الفيديو قائلة: "حدث هذا الموقف في مهرجان الإسكندرية السينمائي منذ 3 سنوات، وأرى أن ما فعلته رد طبيعي على مراسل طلب إجراء حوار معي، ولا يعرف اسمي".

وأضافت: "إزاى (كيف) يقول الفنانة الكبيرة والقديرة، وبعدين (ثم) يسأل عن اسمي.. الأمر غير منطقي".





سميرة عبدالعزيز من مواليد 1 يوليو/تموز 1935، وبدأت مسيرتها المهنية من إذاعة الإسكندرية، ثم بدأت طريق التمثيل من خلال المسرح القومي، وشاركت في عدد كبير من العروض الناجحة مثل "وطني عكا، إيزيس، رجل في القلعة".



وتألقت على شاشة التليفزيون والسينما وشاركت في عدد كبير من الأعمال المهمة منها "أم كلثوم، إمام الدعاة، بوابة الحلواني، امرأة تحت المراقبة، القتل اللذيذ ، الراية الحمرا".