موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. 4 أسئلة لـ"أردوغان" وتألق آيدكس 2021

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كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، عن أجندتها للمشاركة ضمن مجموعة العشرين، تضمنت دعم الدول منخفضة الدخل، والتغير المناخي.

أسست الإمارات شركة جديدة لتطوير وتصنيع حلول اتصالات فضائية متقدمة داخل الإمارات.

جددت المعارضة التركية، استفسارها عن مصير 128 مليار دولار تبخرت من خزينة البنك المركزي بعهد برأت ألبيرق، وزير الخزانة والمالية السابق.

اختارت وزارة الدفاع المصرية الصندوق السيادي "ثراء" لبيع جزء من محفظة الشركات المملوكة للجيش، كأول طرح من نوعه بمصر.

زار الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معرض الدفاع البحري "نافدكس 2021".

ضمت دولة الإمارات زورق "شجاع" المصنع محليا، إلى الأسطول الوطني البحري لتعزيز قدرات القوات البحرية الإماراتية.

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزيري دفاع صربيا وقبرص على هامش "آيدكس 2021".

يعزز معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، مكانة أبوظبي على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية، وخلق المزيد من الفرص والعوائد الاقتصادية.

واصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، جولاته التفقدية لمعرض "آيدكس 2021".

أدلى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الثلاثاء، بشهادته أمام الكونجرس، بشأن وضع اقتصاد الولايات المتحدة.

ناقش أكثر من 30 من رؤساء قطاعات التكنولوجيا في شركات النفط والغاز، دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في صياغة مستقبل القطاع.

استقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، الثلاثاء، عددا من كبار ضيوف معرض آيدكس 2021.

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها، خلال تعاملات مساء الثلاثاء 23 فبراير 2021، رغم التراجع العالمي بفعل ارتفاع الدولار.