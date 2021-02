شكرا لقرائتكم خبر عن تشارليز ثيرون وكيرى واشنطن عميدتان الخير والشر بفيلم نتفليكس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة تشارليز ثيرون والنجمة كيري واشنطن مع Netflix ، على المشاركة فى بطولة الفيلم الجديد، 'School for Good and Evil'، المأخوذ عن الكتاب الأكثر مبيعاً من صحيفة نيويورك تايمز لـ Soman Chainani، وتدورأحداث الفيلم حول طلاب في المدرسة الفخرية للخير والشر، حيث يتم تدريب الأولاد والبنات العاديين ليكونوا أبطالًا وأشرارًا في القصص الخيالية.

وبين صوفي وأجاثا تعرف صوفي أنه سيتم اختيارها للمدرسة من أجل الخيروالانضمام إلى صفوف الطلاب السابقين مثل سندريلا وسنووايت، في هذه الأثناء، تبدو أجاثا، بقطتها القاتمة والشريرة، مناسبة بشكل طبيعي للأشرار في مدرسة الشر. ولكن عندما تجد الفتيات أن مواقعهم قد انعكست، حيث دخلت صوفي في مدرسة الشر وأجاثا في مدرسة الخير، فإن صداقتهما ستكون على المحك.

ومن المقررأن تلعب واشنطن دور البروفيسور دوفي عميد الخير، بينما تجسد ثيرون دور السيدة ليسوعميدة مدرسة الشر، فيما يكتب Life of Pi ديفيد ماجي ولورا سولون ، اللذان كتبتا Let It Snow لصالح Netflix ، سيكتبان سيناريو

وكان آخر أعمال تشارليز ثيرون في فيلم The Old Guard على Netflix، بينما ظهرت واشنطن مؤخرًا في سلسلة Hulu Little Fires Everywhere.