شكرا لقرائتكم خبر عن أول بوستر لمسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الأول لمسلسل "ضل راجل"، بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل.

وتوسط جلال البوستر الأول الذى نشره رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك.



بوستر ضل راجل الجديد بطولة ياسر جلال

ويواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده في مسلسل "ضل راجل" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث انتهى من تصوير ما يقرب من نصف أحداث العمل فى ديكورات متفرقة.