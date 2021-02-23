شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز عن تصدرها التريند: "الموقف من 3 سنين.. والمذيع معندوش خبرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، إن الموقف الذي تصدرت بسببه تريندات "تويتر"، كان منذ 3 سنوات، معقبة على الفيديو المنتشر قائلة: "المذيع ماعندوش خبرة، ليه يروح يعمل حوار مع واحدة مش عارفها".

أضافت سميرة عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنها المرة الأولى والأخيرة تتعرض فيها لمثل هذا الموقف، مردفة: "المذيع بيقولى اسم حضرتك.. ولما انت ممثلة ماتعرفهاش.. مفيش داعي تعمل معاها لقاءات".

وتابعت الفنانة القديرة، أنها بخير، وتنتظر عرض مسلسل "حلم الأسمرات" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، بالإضافة إلى مسرحية مع الفنان الكبير محمد صبحي.