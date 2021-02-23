شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يزيل الستار عن أول صور من مسلسله الجديد "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد إمام، متابعيه وجمهوره، بأول صورة من كواليس مسلسله الجديد "النمر"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وظهر إمام في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو بلوك جديد في الشخصية التي يجسدها.

وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، والصراعات التي يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر في سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكرأن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.



محمد إمام فى أول صورة من مسلسل النمر