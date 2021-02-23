خاص| تفاصيل حالة يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا ودخوله العناية المركزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ورئيس اللجنة الصحية بالنقابة، تفاصيل حالة النجم الكبير يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت عنبر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أنه "ثبتت إصابة الفنان يوسف شعبان بكورونا منذ 3 أيام، وتم نقله آنذاك إلى مستشفى العاصمة بالدقي، ولكن حالته استدعت نقله مساء اليوم إلى مستشفى العجوزة".

وأوضحت أن نقله لمستشفى العجوزة تم تحت إشراف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ومساعد وزير الصحة والسكان، بعد تدخل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

أضافت رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية: "الفنان الكبير الآن في الرعاية المركزة، وتم وضعه على جهاز لضخ الأكسجين، وحالته مش كويسة أوي، بس مش وحشة أوي، ونرجو من محبيه الدعاء له".

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.