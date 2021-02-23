ترقص فوق النيران.. نيللي كريم تبهر الجمهور في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة مصور المشاهير خالد فضة.

وظهرت نيللي في الصور وهي تتراقص وسط النيران مستعرضة رشاقتها ومهاراتها في رقص الباليه، ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر الموقع.

من جانب آخر، تخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ضد الكسر"، ويشاركها البطولة النجوم: لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، وعارفة عبد الرسول وغيرهم، من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.