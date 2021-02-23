حاجة مؤسفة إنها تتعرض للموقف ده.. كيف علق الجمهور على فيديو سميرة عبدالعزيز المُحرج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، تعرضت خلاله لموقف محرج، على هامش حضورها مهرجان الإسكندرية السينمائي قبل سنوات.

وظهرت "سميرة"، في الفيديو رفقة مراسل أردا أن يُجري معها لقاء ولكنه صدمها أنه لا يعرف اسمها، وجاء الحوار كالتالي: "ومعانا الفنانة القديرة عرفينا على نفسك، اسم حضرتك إيه؟".

ومن جانبها رفضت سميرة عبدالعزيز استكمال اللقاء، ووجهت حديثها للمراسل قائلة: "إنت مش عارف إسمي وجاي تعمل معايا لقاء، يابني روح ربنا يهديك".

وأثار الفيديو استياء محبي الفنانة القديرة وجاءت بعض التعليقات كالتالي: واحد مذيع فن مش عارف سميرة عبد العزيز، ده أكيد مواليد 2012"، "الفنانة سميرة عبد العزيز، أكتر شخصية محترمة في تاريخ التليفزيون".

وتعليقات أخرى مثل: "هي وصلت لحد استهدي بالله يا حاجة"، "حاجة مؤسفة بجد، فنانة عظيمة وراقية زي الفنانة سميرة عبد العزيز تتعرض للموقف ده".