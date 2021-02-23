استمع لأصوات السناجب أثناء تناول الطعام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

نشرت مصورة البراري داني كونور مقطع فيديو حاز على إعجاب كثير من مستخدمي تويتر التقطت فيه أصوات صغار السناجب أثناء تناول الطعام.

وعبر المتفاعلون مع المقطع عن مدى إعجابهم بلطافة صغار السناجب في الفيديو، واستخرج آخرون معاني للتحفيز من المقطع.

وقالت مصورة الفيديو -التي تعرف نفسها بأنها من بريطانيا ومقيمة في السويد- إنها قصدت أن تقرب الميكروفون من اثنين من صغار السناجب، كما يظهر في المقطع أن الميكروفون قد رصد بدقة أصواتا أصدراها أثناء تناولهما حبوب الطعام.

وأضافت في تغريدة أخرى “هذان سنجابان صغيران قمت بإنقاذهما بعد أن صدمت سيارة والدتهما”