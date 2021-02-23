محمد ثروت لـ"الخليج 365": لم أنقطع عن الغناء.. والنجاح فتح شهيتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد المطرب المصري محمد ثروت إلى الأضواء من جديد بطريقة ذكية، إذ فضل العودة للساحة الفنية بأغنية عاطفية حققت نجاحا كبيرا، حملت عنوان "يا مستعجل فراقي" وتم طرحها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

ومع طرح الأغنية بدأ الجيل الجديد من الشباب يسأل عن سر غياب موهبة في حجم "ثروت" طوال هذه السنوات، وأسباب عودته في هذا الوقت بالتحديد، كما اتهم بعض النقاد أبناء جيله بالانسحاب من الساحة وتركها خالية لموجات من الغناء غير الجيد.

”الخليج 365” التقت المطرب المصري محمد ثروت للحديث عن كواليس أغنيته الجديدة، ورأية في المناخ الفني الآن.





هل كنت تتوقع كل هذا النجاح الذي حققته أغنية "يا مستعجل فراقي"؟



- بصراحة شديدة لم أتوقع هذا النجاح، بل وفوجئت باستقبال الجمهور للأغنية، وشعرت بسعادة كبيرة عندما تخطت حاجز المليون بعد ساعات من طرحها.

لا أبالغ إذا قلت إن حجم النجاح جعلني أشعر بالثقة في كل شيء حولي، تأكدت الثقة داخلى أن العمل الجيد يفرض نفسه في أي وقت وتحت أي ظروف، وتأكدت أيضا بأن لدينا جمهور واع وذوقه لم يتغير أو يتأثر.





ما الذي شجعك على العودة؟



- لم أنقطع عن الغناء طوال هذه السنوات، بل قدمت عددا من الأغنيات الدينية مثل"مناجاة 1" و"مناجاة 2".

لكن في الفترة الأخيرة نصحني ابني المخرج أحمد ثروت بتقديم أغنية عاطفية، وبعد تفكير قررت العمل بنصيحته ووقع الاختيار على "يا مستعجل فراقي" تأليف الشاعر تامر حسين ومن ألحان محمد رحيم، وبفضل الله حقق العمل نجاحا كبيرا وكان استقبال الجمهور رائعا.

وكيف وجدت التعامل مع جيل الشباب، خاصة أنك تعاونت مع الكبار مثل محمد عبدالوهاب؟

أؤمن جدا بجيل الشباب، وعلى يقين كامل بأن لدينا مواهب جيدة، وأحرص دائما على التواصل معهم واعتبرهم مثل أولادي، لذا كان التفاهم واضح جدا مع الشاعر تامر حسين والملحن محمد رحيم الذي تعاونت معه في أعمال دينية عديدة.





كيف ترى ساحة الغناء في مصر حاليا؟

- لن أقول رأيي في هذا الموضوع، سأحتفظ به لنفسي.

لكن البعض يتهم جيلك بالانسحاب من الساحة وإعطاء فرصة لظهور نوع غير جيد من الغناء؟

- الجمهور دائما هو الحكم الذي يمنح المطرب النجاح، وكما قلت أنا لم أنقطع حتى يتم اتهامي بهذا الأمر، كنت أقدم أعمالا دينية ومؤخرا عدت للغناء العاطفي واستقبله الجمهور بشكل طيب.



وهل ترك نجاح أغنيتك الأخيرة أثرا إيجابيا على تفكيرك؟

- بكل تأكيد، النجاح فتح شهيتي للغناء، وسأحرص على الاستمرار وتقديم ألوانا غنائية مختلفة، فمن الذكاء أن يجتهد الفنان لكسب ود الجمهور وإرضاء كل الأذواق.

سؤال أخير هل ستكرر تجربة الغناء للأطفال؟

- طبعا.. قريبا سأطرح أغنيات جديدة للأطفال، لأنني أشعر بسعادة كبيرة عندما أقدم أعمالا خاصة لهم، فهم المستقبل.