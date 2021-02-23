شكرا لقرائتكم خبر عن غداء عائلى يجمع جون ليجند وكريسى بعد أزمة فقدان طفلهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين عارضة الأزياء كريسي تيجين وزوجها النجم جون ليجند يرتديان الكمامات في لوس أنجلوس أثناء نزهة جمعتهما لتناول الغداء مع أطفالهما، بعدما تخطيا الثنائي أزمة فقدانهما لطفلهما فور ولادته مؤخرا.

ظهرت كريسي تيجين وهي ترتدي قميصًا رماديًا و انضمت إلى زوجها جون ليجند وطفليهما لتناول طعام الغداء في لوس أنجلوس، وظهرت تيجين في فندق Bel Air للتنزه مع زوجها المغني ، 43 عامًا ، وأطفالهم لونا ، أربعة أعوام ، ومايلز ، عامان وبدا عليهما أنهما استعادا توازنهما من جديد.

فقدت النجمة العالمية كريسى تيجين مولودها الثالث إثر تعرضها لنزيف شديد لم يستطع الأطباء السيطرة عليه، ونشرت مجموعة صور وهى تبكى مع زوجها النجم العالمى جون ليجند، كما وجهت رسالة مؤثرة لمولودها، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وكتبت "نشعر بالصدمة وفى هذا النوع من الألم العميق الذى تسمع عنه فقط، نوع الألم الذى لم نشعر به من قبل. لم نتمكن أبدًا من وقف النزيف وإعطاء طفلنا السوائل التى يحتاجها، على الرغم من نقل الدم. ولكن لم يكن ذلك كافيا".