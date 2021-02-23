فن ومشاهير

نيللي كريم تستعرض لياقتها فى جلسة تصوير فوق النيران بمهارات الباليه.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استعرضت الفنانة نيللي كريم، لياقتها الكبيرة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها بمهاراتها في رقص الباليه، حيث ارتدت ملابس فضفاضة وتراقصت على النيران، لتخطف أنظار جمهورها ومتابعيها.

ولقيت جلسة التصوير التي نشرها خالد فضة، استحسان الكثيرين من جمهور الفنانة نيللي كريم، وتسارع عدد كبير منهم على نشرها عبر حساباتهم الشخصية.

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وتواصل نيللى كريم تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضانى المقبل "ضد الكسر" فى العديد من الديكورات والتى تجمع بينها وبين الفنانين محمد فراج ومصطفى درويش، وتظهر نيللى خلال أحداث المسلسل فى دور فتاة شعبية تقطن فى حارة بسيطة بشبرا، وفى نفس الوقت هى من مشاهير التيك توك والسوشيال ميديا بشكل عام، وتعمل يوتيوبر وتتوالى الأحداث.

وتسعى سلمى - نيللى كريم للشهرة وتملك كثيرًا من المال خلال أحداث العمل، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

 

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والمسلسل يحمل اسم مؤقت، وهو من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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