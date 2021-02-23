شكرا لقرائتكم خبر عن نقل يوسف شعبان للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مقرب من الفنان يوسف شعبان، إن حالته غير مستقرة حالياً بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى، حيث سيتم نقله من المستشفى الذي يتواجد به حالياً، إلى مستشفى آخر، خاصة أن حالته تبدو غير مستقره ويحتاج لتدخل طبى، ومن المقرر أن يظهر التقرير الطبى لحالته خلال الساعات المقبلة.

وكان قد قال الفنان الكبير يوسف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "واحد من الناس" الذى استضاف أبطال مسلسل المال والبنون ويقدمه الإعلامي عمرو الليثى، ويذاع على قناة الحياة، إن المؤلف محمد جلال عبد القوي كتب سيناريو لمسلسل المال والبنون جيد جدًا، مضيفا:" عندما قرأت دورى فى المسلسل سعدت به فالمسلسل نجح وظل عايش حتى الآن بفضل المؤلف والمخرج والممثلين، فقد قدمت فيه دور سلامة فراويلة بن البلد الذى أصبح غنى بسبب الآثار والذهب وكانت نهايته مأساوية فقد أصيب بالشلل".

وأضاف يوسف شعبان:" مجدى أبو عميرة مخرج عبقرى أعجبت به منذ أول عمل، واستطاع اختيار الممثلين ببراعة، وكانت كل مشاهدى فى المسلسل تعتبر "ماستر سين" لأنني كنت أقوم بعمل معايشة كاملة".