شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تشعل النيران فى آخر جلسة تصوير لشقيقتها كايلى جينر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر، متابعيها وجمهورها، بأحدث جلسة تصوير لها ظهرت من خلالها وهى في كامل جمالها، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتخطف أنظار الكثير من متابعيها خلال وقت قصير من نشرها.

وسارعت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، في ترك تعليقها على الصور التي نشرتها شقيقتها منذ قليل، ووضعت الكثير من ايموجي النيران في المنشور الذى تخطي حاجز الـ 2 ميون إعجاب خلال دقائق قليلة.



تعليق كيم كاردشيان على منشور شقيقتها

وكانت قد احتفلت جينر، بعيد الحب بصحبة صديقها ترافيس سكوت وابنتهما ستورمى، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الجذابة خلال قضائها الإجازة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتغلبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا، على برودة الجو مرتدية جاكت أسود، أثناء احتفالها وعائلتها بعيد الحب الأحد الماضى، على أحد الشواطئ في سانتا باربرا بكاليفورنيا.



كايلي جينير فى جلسة التصوير



كايلي جينر تبرز جمالها



عارضة الازياء العالمية كايلي جينر



كايلي جينر فى احدث ظهور لها

وتألقت عارضة الأزياء الشهير في ملابس غير رسمية، مرتدية جاكت أسود مع بنطلون جينز أرزق وحذاء رياضي أبيض، كما حرصت على ارتداء كمامة سوداء لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

وعادة تحرص العارضة العالمية على الاستمتاع بإجازتها برفقة ابنتها، ففي وقت سابق من الشهر الجاري، قضت كايلي جينر عطلة نهاية الأسبوع في مدينة بالم سبرينجز بولاية كاليفورينا الأمريكية، بصحبة ابنتها ستورمي، حيث شوهدت وهي تستقل طائرة خاصة بصحبة ابنتها البالغة من العمر عامين لتطير إلى كاليفورينا.