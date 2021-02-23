شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال يستعد لجزء ثانى من "فى بيتنا روبوت" بعد شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "فى بيتنا روبوت"، بطولة هشام جمال وشيماء سيف وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر، قرر صناع العمل تقديم جز ثانى منه، بعد شهر رمضان المقبل، ويبدأ صناعه فى كتابة الجزء الثانى خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مسلسل "في بيتنا روبوت" دارت أحداثه حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل روبوت يستطيع القيام بمهام كثيرة مثل البشر وأكثر، لكنه يتعرض لخيانة من شريكه بالشركة.

والمسلسل بطولة كل من: هشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف والقديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وحقق مسلسل "في بيتنا روبوت" ردود فعل إيجابية للغاية متصدرا البحث على مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية بسبب نجاح أحداثه الكوميدية.