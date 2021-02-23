شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى عن سعاد نصر: رحيلها جعلنى أشعر باليُتم الفنى والإنسانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان القدير محمد صبحى، أن وفاة الفنانة سعاد نصر، جعله يشعر باليُتم الفنى والإنسانى، ونشر صبحى، صورتين جمعته بالفنانة الراحلة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صحبهما بتعليق: "عندما رحلت سعاد شعرت باليُتم الفنى والإنسانى، كما لو كان جناحى الثانى اتكسر".



محمد صبحى وسعاد نصر

وبدأت سعاد نصر مشوارها فى السينما عام 1982، خلال مشاركتها فى فيلم الغيرة القاتلة، ثم توالت بعدها الأدوار السينمائية كان من أبرزها دور صابرين فى فيلم "هنا القاهرة" الذى وضعها فى مصاف نجمات الكوميديا فى مصر من خلال أدائها البسيط لشخصية الصعيدية التى تأتى برفقة زوجها لزيارة القاهرة، كذلك شاركت فى العديد من الأفلام.



سعاد نصر ومحمد صبحى

كما شاركت الفنانة الراحلة فى العديد من المسلسلات، منها رحلة المليون، أبرياء فى قفص الاتهام، أبواب المدينة، الليل وآخره، مشوار امرأة، أحلام عادية، بوابة الحلوانى، جحا المصرى وهند والدكتور نعمان، كما وقفت على خشبة المسرح فى مسرحيات الهمجى، تكسب يا خيشة، جوز ولوز، عائلة ونيس، البراشوت وعيلة عشر نجوم.