نجمات العالم يتحولن لشخصية "رويلا".. أبرزهن كلو وكاردى بى وإزيليا

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شخصية "CRUELLA DE VIL" الشهيرة أو "رويلا " من فيلم "The Hundred and One Dalmatians" هى واحدة من أكثر الشخصيات خطفا لأنظار نجمات العالم، حيث سعت بعضهن اللجوء للشعر المستعار من اللونين الأسود والأبيض ونفس style الملابس ليكونوا نسخة جديدة من الشخصية الخيالية الشهيرة.

تأتى فى المقدمة نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان التى تحولت منذعدة سنوات لشخصية "CRUELLA DE VIL" خلال خضوعها لجلسة تصوير مميزة مع ابنتها الوحيدة ترو طومبسون.



وتدخل القائمة النجمة العالمية كاردى بى التى تُعرف أنها عاشقة للتقاليع ، اختارت أن تظهر بالشخصية الخيالية الشهيرة "CRUELLA DE VIL" لكى تخطف الأنظار نحوها بإحدى جلسات التصوير .



بينما فضلت النجمة العالمية ريبيل ويلسون التي تتمتع بشعبية جارفة حول العالم أن تعتمد فقط على الشعر المستعار الخاص بالشخصية مع ارتداء فستان أسود قصير.



كما ضمت أيضا قائمة النجمات اللاتى تحولن لشخصية " CRUELLA DE VIL " كل من إيجى إزيليا و لوتى موس و بيرى بيلا وغيرهن .



