شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إحسان عبد القدوس يحتفل مع حليم ولبنى وزهرة العلا بنجاح فيلم الوسادة الخالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على إدارة حساب مهتم بأخبار الأديب والكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس عبر "انستجرام"، صورة نادرة للأديب الراحل مع أبطال فيلم "الوسادة الخالية" الذى استضافهم فى منزله، منهم عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز وزهرة العلا والمخرج صلاح أبو سيف، احتفالا بنجاح الفيلم الذى عرض لأول مرة فى دور السينما يوم 7 أكتوبر عام 1957.



إحسان عبد القدوس مع أبطال الوسادة الخالية

واعتاد الحساب الذى يحمل اسم "إحسان عبد القدوس"، نشر صور نادرة للروائى الراحل، منها صور مع أصدقائه من الفنانين والمثقفين منهم العندليب عبد الحليم حافظ، الفنان أحمد مظهر، كوكب الشرق أم كلثوم، الأديب يوسف السباعى، وأيضا صورا من حياة أسرته مع زوجته وولديه أحمد ومحمد وغيرها من نوادر الكاتب الكبير.

ومرت منذ عدة أيام، الذكرى الحادية والثلاثين، لرحيل الأديب المصرى، الذى قدم عددا كبيرا من الأعمال الأدبية، كالقصص والروايات والمسرحيات، وعمل صحفيا ورئيسا لتحرير مجلة روز اليوسف، وحصد عدة جوائز خلال مسيرته المهنية، كما أنه يعد من أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا فى قصصهم الحب، وأصبحت أغلب قصصه أفلامًا سينمائية، وتمثل رواية إحسان عبد القدوس نقلةً نوعيةً متميزة فى الأدب العربي، إذ نجح فى الخروج من المحلية إلى العالمية، ورسم طريقًا إلى التحرر الفكرى والاجتماعى والأدبى، تُرجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية عدة.

وكتب عبد القدوس أكثر من ستمائة قصة ورواية، تحولت 49 رواية منها إلى نصوص للأفلام السينمائية، و5 روايات تم تحويلها إلى نصوص عُرضت على المسرح، و9 روايات كانت من نصيب الإذاعة التى قدمتها مسلسلات، و10 روايات ظهرت مسلسلات تلفزيونية، إضافةً إلى ترجمة 65 من رواياته إلى الإنجليزية والفرنسية والأوكرانية والألمانية وغيرها من لغات العالم.