شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يرفع شعار "الاستجمام" أولا في أحدث ظهور له.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمود حميدة، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور له من رحلة استجمامه الأخيرة في واحة سيوة بالصحراء الغربية، التي دائماً ما يزورها في أوقات فراغه، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، الصور التي ظهر فيها على ضفاف إحدى البحيرات الشهيرة في الواحة.

وسرعان ما تفاعل عدد كبير من متابعيه وجمهوره، على الصور التي نشرها منذ ساعات قليلة، والتي تعد أحدث ظهور له خلال الفترة الماضية عبر منصات السوشيال ميديا، بعد ظهوره الأخير في مدينة شرم الشيخ.

وكان قد شارك الفنان محمود حميدة، متابعيه وجمهوره، بصورة منذ أيام، تجمعه مع ابنته أمنية محمود حميدة، التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وظهرا من خلالها وهما تحت أشعة الشمس، ويرتدي فيها حميدة كاب باللون الأسود بالإضافة إلى نظارات شمسية.

وسرعان ما حصلت الصورة على الكثير من التفاعل خلال وقت قصير من نشرها، واستقبلت الصورة عدد كبير من التعليقات حيث كتبت أحد متابعيه "ربنا يخليهالك ويحفظها ويخليك لنا يا فنان يا إنسان يا محترم".



احدث ظهور لمحمود حميدة فى سيوة



محمود حميدة فى سيوة

وكان محمود حميدة، قد كشف منذ أسابيع، عن صورة جمعته مع المخرج عمرو عرفة ووليد منصور، من كواليس تصوير فيلم "أهل الكهف"، حيث نشر الصورة عبر حسابه على انستجرام، اتبعها بالقول: "مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور من تصوير فيلم أهل الكهف".