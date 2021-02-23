شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أمجد أبو العلاء مخرج "ستموت فى العشرين" بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أمجد أبو العلاء عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه على فيس بوك،و المخرج أمجد أبو العلاء هو مخرج فيلم "ستموت في العشرين"، وهو الفيلم الذي اختارته دولة السودان -مُمثلا في وزارة الثقافة، لتمثيله في مسابقة الأوسكار كمرشح السودان لجائزة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة 93 فى فئة أفضل فيلم روائي أجنبي.

فيلم ستموت في العشرين إنتاج السودان ومصر وإخراج أمجد أبو العلاء، وحصل على العديد من الجوائز العالمية في مهرجانات دولية، وذلك بعد حصوله على منحة تطوير بصندوق اتصال بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ثم بعدها شارك في مهرجان فينيسيا ومهرجان الجونة وفاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم طويل، وعرض أيضا مهرجان مومباي السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية وعدد كبير من المهرجانات الأخرى، وحصد من خلالها جوائز عدة، ومؤخرا تم عرضه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته التاسعة بحضور عدد من أبطاله .

فيلم ستموت في العشرين، مأخوذ عن مجموعة قصصية "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب ‏السوداني حمور زياد الفائز بجائزة نجيب محفوظ الأدبية وهو أول ‏فيلم روائي طويل للمخرج أمجد أبو العلا الذي شاركه في كتابة العمل مع الكاتب الإماراتي يوسف إبراهيم، ويشارك في بطولته إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، ومازن أحمد، وبثينة خالد، وطلال عفيفي، ومحمود السراج ‏وبونا خالد.