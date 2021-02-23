شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً فى افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية الجمعة المقبل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة أنغام، عن إحيائها لحفل موسيقى في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في مركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم الجمعة المقبل 26 مارس، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، لتعلن عن حفلها القادم.

وكانت قد أعربت الفنانة أنغام عن سعادتها البالغة، الأحد الماضى، لتلقيها مكالمة هاتفية من النجمة نبيلة عبيد للاطمئنان عليها، وقد حرصت أنغام على توجيه رسالة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت أنغام عبر تويتر :"صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد على مكالمة من أجمل ست في الدنيا نبيلة عبيد بتسأل عني وعن أمي وأولادي، مكالمة دافية وجميلة زي قلبها وخلت يومي أحلي كتير ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبلة نجمة مصر الأولى".