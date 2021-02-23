شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. محمد سامى يستعين بـ نور الشريف فى مسلسل "نسل الأغراب" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان المخرج محمد سامى، بصورة النجم الراحل نور الشريف، خلال أحداث مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث ستظهر صورة نور الشريف على الحائط في منزل "غفران الغريب" والد النجم أمير كرارة في أحداث المسلسل.

وأعتاد المخرج محمد سامى الاحتفاء بنجوم الفن الراحلين في أعماله، وكان أبرزها عندما استعان بصورة النجم الكبير الراحل عبد الله غيث، في أحداث مسلسل "الأسطورة" للنجم محمد رمضان، ونال إشادات من النقاد والجمهور على تلك الفكرة المميزة.

كما يستعين محمد سامى بصورة النجم الكبير محمود مرسي، حيث ستظهر صورة الفنان الراحل على جدران المنزل فى إشارة لتجسيد دور والد النجم أحمد السقا، الذى يجسد شخصية "عساف الغريب"، في أحداث مسلسل "نسل الأغراب".

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.