شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يشكر صناع "في بيتنا روبوت" ويثني على أفيهات "لذيذ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان يوسف الشريف، الشكر للقائمين على مسلسل "في بيتنا روبوت"، الذى عرض الفترة الماضية وحقق نجاحاً كبيراً، حيث شارك صناع العمل اسم "الشريف" في الكثير من المشاهد التي تخص شخصية "لذيذ" الذى يجسدها الفنان الكوميدي عمرو وهبة.

ونشر الشريف عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، مقطع فيديو يجمع فيه كل اللقطات التي تناولت اسمه على سبيل السخرية مع الجمهور، ليوجه الشكر لصناع المسلسل، قائلاً "الف مبروك نجاح المسلسل وتحية خاصّه للذيذ، يوسف الشريف".

يذكر أن مسلسل "في بيتنا روبوت" تدور أحداثه حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل روبوت يستطيع القيام بمهام كثيرة مثل البشر وأكثر، لكنه يتعرض لخيانة من شريكه بالشركة.

والمسلسل من بطولة كل من: هشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف والقديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وحقق مسلسل "في بيتنا روبوت" ردود فعل إيجابية للغاية متصدرا البحث على مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية بسبب نجاح أحداثه الكوميدية.