شكرا لقرائتكم خبر عن "قشطة وعسل" أغنية جديدة لـ مينا عطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى المطرب الشاب مينا عطا من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "قشطة وعسل"، من كلمات وألحان وتوزيع محمد شفيق، وقام بتصويرها بلبنان مع المخرج سامى بساط، ومن المقرر طرحها خلال شهر مارس المقبل.

يذكر أن نجم ستار أكاديمى مينا عطا قدم مؤخرا عددا من الأغانى التى حققت نجاحا مع جمهوره منها أغنية «وقفت الدنيا»، من كلمات طارق علاء، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وإخراج سامي بساط.

وقدم قبلها أغنية بعنوان "مفيش مفيش"، من كلمات وألحان شادى حسن، تعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد وجيه، وكذلك أغنية "عملت جنى" من كلمات إسلام راتب، وألحان محمود حسينى، وتوزع زيزو فاروق، وميكس وماستر أحمد جودة، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الشعبية الذى قدمها لأول مرة في مشواره.