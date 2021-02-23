شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى وخطيبها أورلاندو يقضيان أجازتهما فى هاواي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين بموقع ديلي ميل النجمة كاتي بيري وخطيبها أورلاندو بلوم في هاواي، حيث يقضيان أجازتهما على الشاطئ، وذلك بعدما استقبلت كاتي وأورلاندو ابنتهما ديزي دوف بلوم.

تواعد الثنائي لأول مرة في عامي 2016 و 2017 قبل أن يذهبا إلى طريقهما منفصلين عن بعضمها إلى أن تم لم شملهما بعد خمسة أشهر، و على الرغم من أنهما كانا مخطوبين في عام 2019 ، إلا أن الزوجين أجلا زواجهما في اليابان بسبب وباء كورونا.

استعادت كاتي وزنها سريعا بعد الولادة حيث تتبع بيري، نظام رجيم "Five Factor"، والذي يعتمد على تناول خمس وجبات صغيرة في اليوم، وعادة ما يشمل هذا الرجيم الحساء المرق والدجاج المشوي والحبوب الكاملة مثل الكينوا والهليون المشوي.

وتحرص كاتي بيرى على شرب ماء جوز الهند، وتناول الوجبة الخفيفة، كما تعتبر كاتى من محبى الأطعمة المالحة، لذلك تكتفى بتناول وجبة، وهى "كويساديلا صحية" مع شرائح من الديك الرومي والفاصوليا السوداء والجبن قليل الدسم.

ووفقًا لمجلة "People Magazine"، فإن بعض الوجبات الخفيفة الأخرى التي تستمتع بها كاتي بيري، خلال اليوم، تعتمد على أطعمة صحية غنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، وهي الحمص والخضراوات واليوسفي، كما تحرص على تناول بعض الأطعمة الصحية مثل السبانخ والبروكلي والكرفس وأنواع مختلفة من الفاكهة مع عدم الإفراط في تناول الفواكه لتجنب زيادة الوزن .