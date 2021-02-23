بعدما أثارت الجدل بـ"المايوه والتاتو".. 10 معلومات عن بطلة إعلان عطر عمرو دياب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح النجم عمرو دياب، مساء الاثنين، إعلان العطر الجديد الذي يحمل اسم "Amr Diab Eau de Parfum 34"، وحقق مشاهدات وصلت لـ350 ألفا في 24 ساعة عبر قناته على موقع "يوتيوب".

ويظهر في الإعلان بصحبة الميجا ستار، الإعلامية وعارضة الأزياء المصرية إنجي كيوان، وأخريات من بينهن العارضة الروسية نيكا ماريانا والذي أثار ظهورها جدلا نظرا لجرأة المشاهد التي جمعتها بالهضبة.

وتظهر "ماريانا" مع عمرو دياب داخل حمام السباحة بـ"المايوه"، مع الحرص على كشف "التاتو" المرسوم خلف عنقه بوضع يدها عليه، ومدون عليه تاريخ 1934، وهو تاريخ ميلاد والديه، ويحيطه غصن الزيتون باعتباره رمزا للسلام، وفي مشهد آخر تظهر مع الهضبة داخل السيارة وهي تُقبّله وتحتضنه.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن بطلة إعلان عمرو دياب الروسية:

- نيكا ماريانا من مواليد موسكو في 28 سبتمبر عام 1992.

- تصغر عمرو دياب في العمر بـ31 عاما، إذ أن الهضبة من مواليد 11 أكتوبر 1961.

- بدأت "نيكا" مشوارها في مجال عروض الأزياء مبكرا.

- تمتلك علامتين تجاريتين في روسيا هما marianna nikoo، وnika eyelashes.

- يتابع ماريانا عبر موقع "إنستجرام" 880 ألف شخص.

- من بين متابعيها عبر "إنستجرام" عدد من النجمات، وبينهن: دنيا سمير غانم، بسنت شوقي، عبير صبري، ميرنا جميل، جورجينا طواف، لاميتا فرنجية، ديانا هشام، وإنجي كيوان وغيرهن، بينما هي تتابع الأخيرة وعمرو دياب.

- لها عبر "إنستجرام" أكثر من ألف صورة، واعتادت نشر الكثير من الصور لها بالمايوه والذي أثار ظهورها به في إعلان عمرو دياب الجدل.

- آخر صورة لها عبر "إنستجرام" تجمعها بعمرو دياب، ووجهت له رسالة من خلالها قائلةً: "كان من الرائع العمل معك حبيبي في هذا المشروع الرائع.. تهانينا على العطر الجديد".

- ارتبطت عاطفيا في السابق بنجم مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا جوسين جاسنوف.

- تقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إعلان "Amr Diab Eau De Parfum 34" من إخراج طارق العريان، ويقدمه عمرو دياب على أنغام أغنية "وأنا معاك" والتي طرحها ضمن ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.