من الاتهام بـ"السب والقذف" حتى البراءة.. تفاصيل أزمة سما المصري مع ريهام سعيد​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ببراءة الراقصة سما المصري من تهمة سبّ الإعلامية ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها.

وترافع المحامي أشرف ناجي، وكيلا عن سما المصري، والتمس براءتها من التهم المنسوبة لها لانتفاء أركان جريمة السب والقذف.

بداية أزمة سما المصري وريهام سعيد تعود إلى سبتمبر 2019، حينما تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلا عن ريهام عمرو عصمت وشهرتها "ريهام سعيد" ببلاغ للنائب العام، رقم 11 598 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد السيدة سامية أحمد عطية وشهرتها "سما المصري"، بتهمة السب والقذف.

ويتضمن البلاغ أن المشكو في حقها صوّرت في أغسطس 2019، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وأضاف مقدم البلاغ، أن "المصري" وجهت عبارات تحمل سبا وقذفا وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

كما صدر أمر إحالة سما المصري في القضية رقم 535 لسنة 2020، بتهمة سب وقذف ريهام سعيد.

وذلك قبل أن تحيل النيابة سما المصري للمحاكمة في قضية ثانية حملت رقم 979 لسنة 2020، بذات التهم تتضمن إحرازها 5 فيديوهات خادشة للحياء.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة سما المصري تعمدت إزعاج ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما بيّنت التحقيقات أنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، إذ أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق "واتساب".

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق "واتساب"، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.

وألقت الشرطة القبض على سما المصري في أبريل الماضي بمنطقة الهرم، ثم حققت معها النيابة العامة وأمرت بحبسها.

وعليه؛ قضت محكمة الجنح الاقتصادية في القضية الأولى في 27 يونيو الماضي، بحبس سما المصري 3 سنوات بتهم عديدة أبرزها الإخلال بقيم المجتمع، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، وهو الحكم الذي خففته محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، للحبس عامين.

كما قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، في 27 أغسطس 2020، بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

ورددت سما المصري بعد النطق بالحكم: "مظلومة والله معملتش حاجة، حسبى الله ونعم الوكيل".

فيما علّقت ريهام سعيد على الحكم عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "سبحان الله السنة اللي فاتت زي النهارده استقبلت خبر وقفي من المجلس الأعلى وفي عليهم لأن أنا مريضة سمنة.. ناس كتير اتخلت عني كانت بتعرفني فقط لشهرتي راحوا والأقنعة اترفعت واتصدمت في ناس كتير أوي ماشافوش مني غير كل خير ده غير الإهانة والسب".

وتابعت: "ناس كتير أوي غلطت فيه وهما مش فاهمين حاجة، في نفس يوم وقفي من غير شماتة ولكن بقناعة أن التوكل على ربنا فقط حتى لو ملكش حد كفاية بعد سنة النهاردة يتفك الوقف، واللي عايرني إني مش بشتغل اتطرد شر طردة والمجلس الأعلى اتحل وسما أخدت حكم واللي كانوا بيعملوا فيديوهات ضدي حالتهم كرب واعتذروا في أقل من سنة رجع الحق عشان ربنا عادل وعظيم وكريم واللي عند ربنا مابيروحش.. بشكرك يا رب".

وأضافت: "بشكر المحامي شعبان سعيد اللي في ضهري طول الوقت بشكر زوجي بشكر أي حد كلمني أو سأل عليّ وأنا مش بشتغل ومذيعة ومكسرة الدنيا بشكر الناس الأصيلة الجدعة زي الفانز وزي حمدي بدر ومحمد رمضان وياسمين عبدالعزيز وبدرية طلبة ودينا ومي كساب وإيمان العاصي وأصالة وأحمد رزق وعلاء الشربيني وسعد الصغير".

وفي 18 أكتوبر 2020، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف الراقصة الاستعراضية سما المصري على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وقضت المحكمة بحبس سما 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة عليها.

وذلك قبل أن يصدر اليوم الثلاثاء حكم براءة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها.