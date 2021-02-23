أحمد زاهر: مشهد بكائي في المقابر حقيقي ومفيش فنان يستحق لقب نمبر وان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان أحمد زاهر عن دوره في مسلسل "لؤلؤ"، الذي انتهى عرضه مؤخرًا، قائلًا: "حصلت كيميا رهيبة بيني وبين لؤلؤ، والحوار اللي دار بين كل الناس هو إنهم كانوا عايزني أرجعلها".

وأضاف "زاهر"، في لقاء مع برنامج "MBC Trending"، أن الصورة التي تداولت له وهو يبكي خلال تصويره لابنته ملك خلال تصويرها أحد المشاهد بالمسلسل قال: "دموع فخر وحب وحاجات كتير جدا كنت متخوف عليها هتبقى كويسة مش كويسة الناس هتحبها ولا لأ، كان جوايا تناقضات كتير جدا".

وتطرق "زاهر" في حديثه عن مشهد بكائه في المقابر قائلًا: "متأثرين بالمشهد بتاع المقابر اللي كنت بعيط فيه ده لأنه كان أصعب المشاهد بالنسبالي لإني كنت شايف بنتي ربنا يحفظهالي يارب تخيلت للحظة بعد الشر عنها يعني فطلع الانفعال كله صادق بالنسبالي أنا مبسوط بيها جدا رغم إن الدور صغير إلا أنه أثر في الناس أوي".

وتعليقًا على الجدل المثار بين الفنانان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي حول لقب "نمبر وان"، قال زاهر: "مفيش حد نمبر، الموضوع نسبي ومتغير ومفيش حد بيفضل نمبر وان من أول ما بيبدأ لحد ما بينتهي".

واختتم زاهر حديثه بحسم الجدل حول تواجدها في الموسم الرمضاني المقبل، مؤكدًا إنه لن يكون موجودًا، وإنه سيبدأ تصوير فيلمه الجديد "الفارس"، خلال الفترة المقبلة.