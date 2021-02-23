رضا السيد يشارك بمسلسل "الملك" في رمضان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان الشاب رضا السيد في مسلسل "الملك" المقرر عرضه ضمن دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك به عمرو يوسف، صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

"الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقي للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعي.

من جهة أخرى، يشارك رضا السيد في الفيلم السينمائي "العميل صفر" المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، وهو فكرة محمد سامي وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبدالله ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ستيفاني صليبا، ليلى عز العرب، مي عمر، لبلبة، نيللي كريم، شريف دسوقي، ومن إخراج محمد سامي.