أحمد السعدني عن خسارة الأهلي أمام سيمبا: أسوأ مباريات موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان أحمد السعدني على خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وغرد "السعدني"، عبر "تويتر" قائلًا: "أسوأ مباريات موسيماني وسيمبا فريق كبير حينافس على البطولة".

وانفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وتقاسم الأهلي وفيتا كلوب (الفائز على المريخ برباعية مقابل هدف في الجولة ذاتها) المركز الثاني حيث جمع كل منهما 3 نقاط، بينما تذيل المريخ جدول الترتيب بدون نقاط.