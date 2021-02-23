هل تشبهه؟.. شاهد شقيقة عادل إمام في حفل خطوبتها على الراحل مصطفى متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة من حفل خطوبة شقيقة الزعيم عادل إمام، على الفنان الراحل مصطفى متولي.

وظهر في الصورة النادرة "إمام" وهو يجلس بجانب العروسين في حفل خطوبة شقيقته وصديق عمره الراحل مصطفى متولي، وقارن الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشبه بين الفنان الشهير وشقيقته.

من ناحية أخرى، توفي مصطفى متولي عام 2000 عن عمر ناهز الـ51 عامًا أثناء مشاركته في عرض مسرحية "بودي جارد"، وتم استبداله وقتها بالممثل محمد أبوداوود.