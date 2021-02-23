“حفلة فركشة” لـ نيكول سابا مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد ابتعاد لفترة عن إصدار الأعمال الغنائية الجديدة، تعود النجمة اللبنانية نيكول سابا إلى مزاولة نشاطها الفني، وتطرح في الأيام المقبلة أغنية جديدة بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

الأغنية الجديدة بعنوان “حفلة فركشة”، من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى. وبعد الإعلان عن عنوانها، سادت حالة من الحماس بين جمهور نيكول، لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الأغنية.

ومن المعروف عن نيكول سابا جرأتها في طرح المواضيع الإجتماعي من خلال أعمالها الغنائية، وتحديدًا كليباتها التي تطلّ فيها بأدوار تمثيلية لا تقلّ أهميّة عن الأداور التي تقدّم عادةً في السينما.

إذاً، تتحضر شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لتعاون ضخم ومميز يجمعها مع نيكول سابا صاحبة الموهبة المميّزة في الغناء والتمثيل، وصاحبة قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.