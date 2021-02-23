شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تتعاقد مع "العدل جروب" على مسلسلى "حرب أهلية" و"ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى مع شركة العدل جروب برئاسة المنتج جمال العدل على مسلسلى "حرب أهلية"، من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، ومسلسل "ضد الكسر"، على أن يتم عرض المسلسلين على شاشات المتحدة خلال موسم دراما رمضان المقبل.



تامر مرسى وجمال العدل

وجاء هذا التعاقد فى إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنعاش سوق الدراما التليفزيونية، واتجاهها للتعاون مع مختلف شركات الإنتاج بهدف تقديم منتج تليفزيونى يليق بالأسرة العربية، وهو ما تفعله المتحدة مع عدد كبير من المنتجين مثل هشام جمال شركة روزناما حيث تقدم معه المتحدة مسلسل "المدينة"، من بطولة دنيا سمير غانم، وطارق الجناينى، حيث تقدم معه مسلسل "كل ما نفترق"، من بطولة ريهام حجاج، وكذلك تتعاون المتحدة مع المنتج سعدى جوهر فى مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكى، هذا بالإضافة إلى العديد من الأعمال الأخرى الجارى تصويرها، وساء للعرض الرمضانى أو خارج موسم الشهر الكريم.

ومن المعروف أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت قد أبرمت تعاقدا العام الماضى مع العدل جروب على مسلسلى "خيانة عهد"، من بطولة يسرا، و"بـ 100 وش"، من بطولة نيللى كريم، واللذان حققا نجاحا كبيرا خلال موسم دراما رمضان الماضى.