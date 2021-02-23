شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بالديون "قمة الأناقة" بين الثلوج في نيويورك بتوقيع Bottega Veneta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمتع النجمة العالمية هايلى بالديون جيدا بوقتها سواء مع زوجها المغنى الشهير جاستين بيبر أو بمفردها، والتقطت عدسات مصورى "البابارتزي" عدة صور لهايلى بالدوين البالغة من العمر (24 عاما) وهى تستمتع بيوم مميز وسط الثلوج وذلك فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت متوجهة لتتناول الغداء مع صديقتها المقربة جوستين سكاي.

بدت هايلى بالدوين بإطلالة أنيقة وساحرة ، حيث ظهرت مرتديه بنطلون من الجينر بإحدى درجات اللون الأزرق إضافة الى وشاح من الصوف بنفس اللون .

بينما قررت هايلى بالدوين أن تتحدى بروده الطقس فارتدت معطف طويل من الفراء باللون البنى وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Bottega Veneta " ووصل سعره إلى 6165 جنيه إسترلينى .

يذكرأن النجمة هايلى بالدوين قررت مؤخرا أن تضع المزيد من التركيز على حياتها العملية خلال هذا العام ، فقد فاجأت بالدوين بتقديمها مستندات قانونية لإنشاء علامة تجارية للصحة والجمال تحت اسمها الأوسط " Rhode " .



هايلي بالدوين