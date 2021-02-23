شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يحتفل بوصول "أنت معلم" لـ 900 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم سعد لمجرد، بوصول أغنيته "أنت معلم" التي طرحها في 2 مايو 2015، على 900 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وكتب سعد عبر حسابه على إنستجرام،قائلا:" شكرا لأحلى فانز في الدنيا".

ودشن سعد لمجرد، الأيام الماضية حملة المليار مشاهدة من أجل وصول أغنيته "أنت معلم" إلى مليار مشاهدة على اليوتيوب، وبالفعل ما زالت حملة المليار مشاهدة مستمرة عبر وسائل السوشيال ميديا لمصلحة الأغنية "أنت معلم" وتقترب بالفعل إلى هذا الرقم على اليوتيوب.



سعد لمجرد

من ناحية أخرى تجاوزت أغنية سعد لمجرد الأخيرة "عدي الكلام" 132مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، منذ طرحها شهر يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما، وعبر الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالنجاح الكبير للأغنية، مؤكدًا أن سعد لمجرد فنان موهوب وذكي، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "سعد لمجرد عدي الكلام فنان ذكي ومختلف وموهبة خاصة وسعيد أن أول أغنية مصرية له من كلماتي.. شكرًا لأصدقائي المبدعين اللي دائما عند حسن ظني بيهم".

من ناحية أخري كان النجم سعد لمجرد قد ظهر في فيديو جديد من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام أثناء ممارسته رياضة الجولف، حيث ظهر في الفيديو وهو يلعب تلك الرياضة المفضلة له، ويضرب الكرة أكثر من مرة، فيما علق على الفيديو بكتابة : "ذكريات استثنائية".