شكرا لقرائتكم خبر عن إسكندرية وجمالها .. مروة ناجى تشوى ذرة على كورنيش عروس البحر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط الأجواء الشتوية التي تشهدها محافظات مصر تتجه الأنظار كل عام في مثل هذا التوقيت الى الإسكندرية وتميزها في موسم الشتاء، وشاركت الفنانة مروة ناجي فيديو طريف لها على حسابها الشخصى بموقع "تويتر"، وظهرت وهي تقف على كورنيش الإسكندرية وتشوى الذرة، وعلقت على الفيديو: "أحلى ذرة مشوى على الصبح.. إسكندرية وجمالها".



شوى ذرة على الكورنيش

وفى وقت سابق، وجهت الفنانة مروة ناجي، رسالة رومانسية إلى زوجها محمد البطران بمناسبة عيد الحب، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تجمعها بزوجها لاقت تفاعلاً كبيرًا عبرمنصات السوشيال ميديا من قبل جمهورها.



مروة ناجى تشوى ذرة

وقالت الفنانة مروة ناجي في رسالتها إلى زوجها في عيد الحب: "ذكرى سعيدة وعيد الحب حبي الأول والوحيد.. عرفت إني أحببتك من أول لحظة التقيت بها وأشعر بالفخر والسعادة لكوني زوجتك وشريكتك.. أحبك إلى الأبد، حبيبي".



مروة ناجى على الكورنيش

واحتفلت مروة ناجي بعيد ميلادها في سبتمبر الماضي، بصحبة زوجها في أجواء رومانسية، حيث شاركت جمهورها وقتها صورها مع زوجها لأول مرة، وبكلمات رقيقة وعبارات رومانسية، أكدت حبها الشديد لزوجها، معلقة:"كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج فى الدنيا.. بحبك أوي.. وربنا يخليك ليه ولا يحرمنى منك أبدا يا ضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا ".



مروة ناجى فى اسكندرية

والفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة وتتمتع بصوت قوي وكاريزما ومن الأصوات المصرية التي نتشرف ونفتخر بها ، كما أنها لها مواهب أخري في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل " أهو ده اللي صار " مع المخرج حاتم علي كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار.