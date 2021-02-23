شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تعود للساحة الغنائية بأغنية "حفلة فركشة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الفنانة نيكول سابا للساحة الغنائية بعد فترة كبيرة اقتصر نشاطها فيها على الحفلات الغنائية فقط، حيث سجلت أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"، من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا قد عبرت عن استيائها من طول فترة الحجر المنزلى بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن العزل المنزلى "خطف عمرنا وأحلى سنوات حياتنا"، متمنية أن تنتهى هذه الأيام على خير.

ويشار إلى أن النجمة اللبنانية نيكول سابا، كانت قد هنأت مشاهدى ومتابعى موقع وتليفزيون ”الخليج 365”، بحلول العام الجديد 2021، متمنية أن تكون سنة سعيدة على الجميع وأن يستمتع كل شخص مع أسرته وأحبائه.

وأضافت نيكول سابا، خلال فيديو خاص لـ"تليفزيون الخليج 365": "كل سنة وانتوا طيبين وسنة جديدة حلوة عليكم".