شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح أحدث أغانيه "اطلعلى بره" غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم حكيم أحدث أغانيه "اطلعلى بره"، غدا الأربعاء عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، ونشر مقطع من الأغنية عبر حسابه على انستجرام، وكتب قائلا:" اسمعوا اطلعلى برة بكرة على القناة الرسمية على اليوتيوب".

وكان حكيم قد نشر فى وقت سابق صورة مع الموزع ساسو، من كواليس تسجيل الأغنية، صحبها بتعليق: "الأغنية اللى جايه مع الموزع الجميل اللى أنا بحبه بجد لأخلاقه ولفنه إسلام ساسو، اسم الأغنية اطلعلى بره، ألحان أحمد ناصر - كابونجا، وكلمات الشاعر الجميل ملاك عادل"، من جانبه رد ساسو، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، قائلا: "أسطورة الشعبى النجم حكيم، استنوا أقوى الأغانى قريبًا جدا".

يشار أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التى اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهايات ينايرالماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.