شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لأحمد عدوية على فيس بوك.. أسس صفحة وابنه محمد: نورت ياحبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن نجم الاغنية الشعبية أحمد عدوية لأول مرة صفحة على الفيس بوك رغم عدم إقتناعه طيلة السنوات الماضية بعالم السوشيال ميديا، لذلك كان بعيدا عنه إلا أن نجله الفنان محمد عدوية، نجح فى إقناعه بذلك، وساعده على تدشين أول صفحة فيس بوك له، وعلق على ذلك عبر حسابه الرسمى قائلا:"نورت الفيس كله يا حبيبى".

من ناحية أخرى أعرب النجم محمد عدوية عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "مش بالساهل" الذى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج ياسر حسانين.

وقال النجم محمد عدوية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن ردود الأفعال التي تلقاها على الأغنية فاقت توقعاته حيث إنه قدم فكرة جديدة من خلال أغنية تمس الواقع الذى نعيشه، مشيرًا إلى أنه قدمها بشكل جديد عليه، ونالت الأغنية إعجاب عدد كبير من جمهوره، وقام بتهنئته عليها عدد كبير من داخل الوسط الفنى وخارجه.

وتقول كلماتها: "مش بالساهل نقابل حد يستاهل، زمن بيعلى في الجاهل وبيرخص ولاد الناس، شوفتو الخيبة بقوا يتباهو بالعيبة، سلامة النية دى مصيبة مبتجيبش إلا وجع الراس".

وأكد النجم محمد عدوية فى تصريحات سابقة أنه انتهى من تسجيل تتر مسلسل "ورا كل باب" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات عماد عبيد وتوزيع محمد هارون وألحان سامر أبو طالب، ويراهن عليها عدوية بقوة لأنه يقدمها بشكل جديد عليه وتحمل طابع البهجة والفرح

مسلسل "ورا كل باب" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة كل حكاية من 5 حلقات وبمؤلف ومخرج مختلف، وتعرض على مدار أسبوع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن تعلن شركة سينرجى المنتجة للعمل عن الحكايات الجديدة تباعًا بعد الاستقرار على اسمها وتفاصيلها.