شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تشكر ”الخليج 365” على تكريمها بدرع المؤسسة وحسن الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة كارول سماحة، الشكر للكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، على تكريمها، ومنحها درع المؤسسة، ونشرت كارول صور زيارتها لمقر الخليج 365 فى تدوينه عبر حسابها على انستجرام قائلة: " شكرا موقع جريدة الخليج 365 على التكريم والتقدير، وشكرا للكاتب الصحفي ورئيس التحرير خالد صلاح على استقبالكم الرائع ولجميع الصحفيين والعاملين فيها".



كارول سماحة

وفى سياق متصل تحدثت النجمة كارول سماحة، خلال حوارها مع تليفزيون ”الخليج 365”، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، عن أغنيتها الجديدة "شكرا"، والتى طرحتها بطريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة، حيث قالت: "إن الأغنية أول ما نزلت عملت ضجة في الوطن العربي من الخليج إلى مصر لبلاد الشام تريند على اليوتيوب في معظم البلدان العربية، وأنا سعيدة جدًا إن الناس شافت الفيديو كليب بشكل مختلف، وبحضر أغنيتين مع المخرجة بتول عرفة".



الاحتفال بكارول سماحة فى الخليج 365



الكاتب الصحفى خالد صلاح وكارول سماحة



كارول سماحة فى الخليج 365

وعن سبب ابتعادها عن التمثيل والمسرح، قالت النجمة كارول سماحة: "المشكلة إن الإنتاج المسرحى خفيف، والمسرح بشكل عام كان مش متواجد بالعالم العربى زى زمان ولأسباب اقتصادية، والشركات عندها خوف إنها تدخل في إنتاج ضخم، وأول فيلم عملته بحياتى فيلم لبنانى اسمه "بالصدفة"، وحصلت عن دورى فيه على جائزة فاتن حمامة في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى في دورته الـ 36، وكورونا دلوقتى موقفه الحال.

وأضافت كارول : "بعد جائزة فاتن حمامة أفضل ممثلة، تانى يوم كان عندى تصوير فيديو كليبbonvouage، دخلت التصوير سعيدة وبثقة كبيرة وكان فيه عمل مسرحى غنائى إنتاج مصري سعودى، تم تأجيله بسبب كورونا، وكنا بدأنا الاجتماعات واشتغلنا على النص، وكنت حابه إن بتول عرفة معانا، وشايفة فيها موهبة بالمسرح الغنائى، وإن شاء الله تخلص الكورونا، ونرجع ننفذ المسرحية".