شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحتفى بأول مليون مشاهدة لكليبها الجديد "شكرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الفنانة الكبيرة كارول سماحة، بوصول عدد المشاهدات لكليبها الجديد "شكرا" لمليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، موجهة الشكر لجمهورها، ومخرجة الكليب بتول عرفة.

وقالت كارول فى منشور عبرحسابها الرسمى بانستجرام: "شكرا لكم على مليون مشاهدة للكليب الجديد عبر يوتيوب، أسعدتونى بتعليقاتكم والأصداء الرائعة على العمل".



كارول سماحة

وفى سياق متصل، تحدثت النجمة كارول سماحة، خلال حوارها مع تليفزيون ”الخليج 365”، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، عن أغنيتها الجديدة "شكرا"، والتى طرحتها بطريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة، حيث قالت: "إن الأغنية أول ما نزلت عملت ضجة في الوطن العربي من الخليج إلى مصر لبلاد الشام تريند على اليوتيوب في معظم البلدان العربية، وأنا سعيدة جدًا إن الناس شافت الفيديو كليب بشكل مختلف، وبحضر أغنيتين مع المخرجة بتول عرفة".

وعن سبب ابتعادها عن التمثيل والمسرح، قالت النجمة كارول سماحة: "المشكلة إن الإنتاج المسرحى خفيف، والمسرح بشكل عام كان مش متواجد بالعالم العربى زى زمان ولأسباب اقتصادية، والشركات عندها خوف إنها تدخل في إنتاج ضخم، وأول فيلم عملته بحياتى فيلم لبنانى اسمه "بالصدفة"، وحصلت عن دورى فيه على جائزة فاتن حمامة في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى في دورته الـ 36، وكورونا دلوقتى موقفه الحال.

وأضافت كارول قائلة: "بعد جائزة فاتن حمامة أفضل ممثلة، تانى يوم كان عندى تصوير فيديو كليبbonvouage، دخلت التصوير سعيدة وبثقة كبيرة وكان فيه عمل مسرحى غنائى إنتاج مصري سعودى، تم تأجيله بسبب كورونا، وكنا بدأنا الاجتماعات واشتغلنا على النص، وكنت حابه إن بتول عرفة معانا، وشايفة فيها موهبة بالمسرح الغنائى، وإن شاء الله تخلص الكورونا، ونرجع ننفذ المسرحية".