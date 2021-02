شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. تعرف على تفاصيل تعاون نجم هوليوود إدريس ألبا مع ميجان ذا ستاليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجم هوليوود الشهير إدريس ألبا قرر أن يكشف عن خطوات أكثر متعة و تجدد فى عالم الفن لكن هذه المرة اتجه النجم الشهير لوضع خطوات جديدة في عالم صناعة الموسيقى .

كشف النجم إدريس ألبا خلال حديثة لـ " CapitalFM" إنه كان يعمل على موسيقى جديدة خلال فترة الحجر المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " ، و كان العمل مع عدد من أهم و أشهر صناع الموسيقى فى العالم، و من أبرزهم نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون التى استطاعت أن تحقق شعبية جارفة خلال الأشهر الماضية، كذلك تعاون ألبا مع النجم فرانكى واه و المغنى دافيدو .

قال إدريس ألبا خلال حديثه : " لدى بعض الموسيقى الرائعة التى ستطرح قريبا ، كنت أعمل مع فرانكى واه على لحن أتطلع لإطلاقه .. كذلك تعاونت مع ميجان ذا ستاليون و دافيدو ".

يذكر أن إدريس ألبا يعد واحد من أهم و أشهر نجوم هوليوود ، حيث بدأ مسيرته الفنية عام 1994 وقدم عدد كبير من الاعنال الفنية الناجحة ، و من أبرزها " Second Coming " و " No Good Deed " و " The Gunman " ، وغيرهم .