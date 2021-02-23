شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للزعيم فى حفل خطوبة شقيقته من الفنان مصطفى متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، صورة نادرة من خطوبة شقيقة الزعيم عادل إمام، على الفنان الراحل مصطفى متولى، وظهر فى الصورة الزعيم وهو يجلس إلى جانب العروسين، فيما يضع متولي خاتم الخطوبة في إصبع شقيقته.



صورة نادرة للزعيم فى حفل خطوبة شقيقته

وشارك مصطفى متولى مع عادل إمام فى العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسرحية "الواد سيد الشغال" التي حققت نجاحاً كبيراً على المسرح وكذلك بعد عرضها على التليفزيون، إضافة إلى أفلام "جزيرة الشيطان" و"بخيت وعديلة" و"الإرهاب والكباب" و"سلام يا صاحبى"، وأخر الأعمال التي جمعت الزعيم عادل إمام بالراحل مصطفى متولى مسرحية بودى جارد إذ توفى متولى بعد انتهاء إحدى ليالى المسرحية يوم 5 أغسطس من عام 2000 فى خبر شكل صدمة لكل فريق العمل والوسط الفنى أجمع.

يذكر أن عادل إمام شارك فى شهر رمضان الماضى، بمسلسل "فلانتينو" على قناة dmc، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاءصادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.