شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها "قالهالى" بتوقيع أحمد راؤول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة نداء شرارة أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "قالهالى"، والأغنية هي التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء شرارة والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي تخطت الـ 74 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

وتقول كلمات الأغنية :

حبيت وأخيرا جالي اللي سنين تمنيته دعوة وربنا جابهالي بعلن للناس حبيته، وياه بقيت وياه وياه دي أحلى حياة، ده قالهالي أخيرا قالهالي وبقى بالنسبالي آه بكل الناس ومين غيره أصلا مفيش غيره ملكني بتأثيره، وعايشه 100 احساس في نصيب وبيتشال لينا مَش حب كلام في اغاني ف بنقفل بابنا عَلِينا، نستنى النص التاني وياه بقيت وياه وياه دي احلى حياه ده قالهالي اخيرا، قالهالي وبقى بالنسبالي اه بكل الناس، ومين غيره اصلا مفيش غيره ملكني بتأثيره وعايشه 100 احساس .

والمطربة نداء شرارة طرحت في شهر رمضان الماضي ، دعاءً دينيا بعنوان "إنى ظلمت نفسى"، وتقول كلمات الدعاء: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم".

يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.